Der Yen zog am Montag kräftig an. Im Gegenzug verlor der Dollar auf 155,01 Yen, nachdem er zuvor noch bei Notierungen um die 160,245 Yen gelegen hatte. «Die Bewegung weist alle Merkmale einer tatsächlichen Intervention der Bank von Japan auf, und es gibt keinen besseren Zeitpunkt dafür als einen japanischen Feiertag», kommentierte Tony Sycamore, Marktanalyst beim Finanzhaus IG in Sydney, die Kursentwicklung und verwies auf den Feiertag am Montag. An einem solchen Tag sei die Liquidität am Markt geringer, sagte Sycamore. Dies bedeute für die japanische Notenbank mehr Wucht.