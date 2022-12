Für den chinesischen Unternehmer Wang Min hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Karten völlig neu gemischt. Weil die westlichen Sanktionen gegen Moskau viele russische Unternehmen von den Dollar- und Euro-Zahlungssystemen abgeschnitten haben, steht der chinesische Yuan in Russland auf einmal hoch im Kurs. Wang und sein Unternehmen für LED-Leuchten kann jetzt Verträge mit russischen Kunden in Yuan statt in Dollar oder Euro aushandeln, was sein Währungsrisiko vermindert. Und seine Kunden können ihn auch in Yuan bezahlen. Der Geschäftsmann aus der südchinesischen Küstenprovinz Guangdong ist hocherfreut über diese "Yuanisierung" der russischen Wirtschaft, weil sie ihm ganz neue Geschäftschancen eröffnet. "Das ist eine Win-Win-Situation", sagt er.