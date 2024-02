Die Präsenz von Lefties in mehreren Schwellenländern deute darauf hin, dass Inditex so Kunden bedienen kann, die weniger bereit sind, höher preisige Zara-Mode zu kaufen, sagte Swetha Ramachandran, Portfoliomanagerin bei Artemis Fund Managers in London, deren Fonds in Inditex investiert ist. Sheins Einfluss auf den Fast-Fashion-Markt und wie Inditex am besten dagegen konkurrieren kann, seien Themen, die bei Treffen mit dem Inditex-Management immer wieder zur Sprache kämen, fügte Ramachandran hinzu.