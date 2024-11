Tencent Holdings

Dass das Wachstum des Gaming-Markets im asiatisch-pazfischen Raum besonders kräftig ist, zeigt sich an Tencent - einem Dienstleister in Bereichen wie Gaming, Musik, Unterhaltung, soziale Netzwerke und E-Commerce. Die Aktien des Unternehmens mit Sitz in Shenzhen haben sich im Jahresverlauf um über 30 Prozent verbessert. Laut Analysten ist ein Mehrjahreshoch von 505 Hongkong-Dollar in den nächsten zwölf Monaten realistisch. Zudem haben in den letzten zwei Jahren nie weniger als 90 Prozent der Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben.