Aryzta - 13

Aryzta, ein Tiefkühl- und Convenience-Backwaren-Konzern mit Sitz in Schlieren ZH, ist einer der Stars an der Schweizer Börse in diesem Jahr. Auf Jahresbasis hat der Valor 65 Prozent zugelegt. Da das Unternehmen eine langjährige Restrukturierung hinter sich hat, ist die Bewertung der Aktie noch immer verhältnismässig tief. Analysten trauen den Aktien weiteres Kurspotenzial zu. So hat die UBS jüngst das Kursziel auf 1,95 Franken erhöht. Geht es flott mit der Restrukturierung und Schuldenabbau weiter, so steht einer Dividendenzahlung nichts im Wege.