Der niederländische Halbleiterausrüstungs- und -materialhersteller Be Semiconductor Industries wartet mit einer Dividendenrendite von 1,78 Prozent auf. Ähnlich wie Comet oder VAT kamen die Aktien in den letzten zwei Jahren unter Druck, weil sich die Erholung des Halbleiter-Zyklus eins ums andere Mal nach hinten verschob. Die amerikanische Investmentbank Stifel sieht denn auch nur langfristiges Potenzial. Bei den Investorinnen und Investoren dürfte deshalb Geduld gefragt sein. «Investoren benötigen jedoch Anzeichen einer Erholung in den wichtigsten Endmärkten, die wahrscheinlich erst 2026 eintreten wird. Die Konsensschätzungen für 2025 erscheinen angesichts eines schwachen Halbjahres 2025 zu hoch.» Die Experten von Stifel empfehlen den Titel mit «Halten» und einem Kursziel von 150 Euro.