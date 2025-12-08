Die bisher geltende Empfehlung, jeweils den Höchstbetrag auch kurz vor Jahresende in die Säule 3a einzuzahlen, könne man mit dieser Änderung hinterfragen, erklärt Ralf Beyeler, Geldexperte bei moneyland.ch, auf Anfrage von cash.ch: «Grundsätzlich sollten Personen, die derzeit wenig verdienen, aber davon ausgehen können, dass sie in den nächsten Jahren mehr verdienen werden, die Einzahlung in die Säule 3a eher aufschieben.» Aus steuerrechtlichen Gründen sei es interessanter, die Einzahlung in den Jahren vorzunehmen, in denen das Einkommen höher ist - und somit in diesem Jahr mit der Einzahlung auszusetzen.