7. Nike

Nike ist als grösste Sportschuhmarke in allen wichtigen Kategorien und auf allen wichtigen Märkten vertreten, argumentiert Morningstar. Obwohl die Erholung in China aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen, der einheimischen Konkurrenz und einer politischen Kontroverse nur langsam vorankomme, sieht er dort und in anderen aufstrebenden Märkten immer noch eine grosse Chance auf Umsatzwachstum hat. Er veranschlagt den Preis bei 112 Dollar - also 32 Prozent über dem aktuellen Kurs.