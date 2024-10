Zentralbanken agieren so präventiv, dass wir keinen normalen Zyklus erleben.

Welche Anlagestrategien empfehlen Sie in diesem Marktumfeld?

Wir bleiben angesichts der Fundamentaldaten konstruktiv gegenüber dem Aktienmarkt und haben in den USA und Schwellenländern eine Übergewichtung. In den USA investieren wir in Small und Mid Caps sowie in Finanzwerte Gleichzeitig setzen wir defensiv auf den Gesundheitssektor. In Europa bevorzugen wir defensive Positionen. Auf der Anleihenseite setzen wir auf lange Laufzeiten, um von der möglichen negativen Korrelation zwischen Aktien und Anleihen zu profitieren. Positive Wachstumsüberraschungen könnten Aktien steigen und Anleihen fallen lassen, während negative Überraschungen das Gegenteil bewirken könnten. Zusätzlich haben wir aufgrund der Unsicherheit bei den US-Wahlen kurzfristige Absicherungen erworben. Ein knappes Wahlergebnis könnte zu erhöhter Volatilität und kurzfristig negativen Marktreaktionen führen, daher schützen wir unser Portfolio gegen solche Risiken.