Die US-Internetkonzerne Alphabet und Meta sind in einem wegweisenden Prozess um die Abhängigkeit von ‌sozialen Medien zu ⁠Schadenersatz in Millionenhöhe verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen der Klägerin am Mittwoch (Ortszeit) einschliesslich Strafzahlungen 4,2 Millionen Dollar von Meta und 1,8 Millionen Dollar ⁠von der Google-Mutter Alphabet zu. Der Fall dreht sich um eine 20-jährige Frau, die nach eigenen Angaben in jungen Jahren wegen des fesselnden Designs der Apps süchtig ‌nach YouTube und Instagram wurde. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass die Unternehmen bei der ‌Entwicklung fahrlässig gehandelt und nicht vor den Gefahren gewarnt hätten. Das ​Urteil könnte die Branche zwingen, ihre Verteidigungsstrategien bei Klagen zur Nutzersicherheit grundlegend zu überdenken.