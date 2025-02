Die Bundesbank hat wegen der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) 2024 einen Rekordverlust geschrieben. Er lag bei 19,2 Milliarden Euro, wie die Bundesbank am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Künftig sollen die Verluste pro Jahr allerdings wieder geringer ausfallen: «Der Höhepunkt der jährlichen Belastungen dürfte überschritten sein», sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel bei der Vorstellung des Jahresabschlusses. Er betonte, die deutsche Zentralbank habe eine solide Bilanz. Ihre Verluste werde sie in die nächsten Jahre vortragen und mit künftigen Gewinnen wieder ausgleichen: «Die Bundesbank ist uneingeschränkt handlungsfähig», erklärte Nagel.