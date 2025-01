Ein gewisser Nachteil für die Schweizer Versicherer sei, dass die inländischen Zinssätze inflationsbereinigt leicht negativ sind, was in vielen anderen Ländern nicht der Fall ist. Dies habe insbesondere Auswirkungen auf inländisch ausgerichtete Versicherer. Gemäss den Vontobel-Analysten dürfte dabei der Immobiliensektor Abhilfe schaffen. Da Schweizer Versicherer einen erheblichen Teil ihrer Anlagen - zwischen 16 Prozent und 28 Prozent - in Immobilien investieren, dürften sie via diese Anlageklasse durch sinkende Zinssätze und einer Zunahme der Attraktivität profitieren. Zudem hat sich der Sektor in den letzten Jahren als widerstandsfähig erwiesen, insbesondere in der Schweiz.