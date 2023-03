Die Aufregung wurde ausgelöst von der Silicon Valley Bank - ein kleines Geldhaus in der gleichnamigen kalifornischen Region, die für Technologiefirmen bekannt ist. Sie hat erhebliche Verluste mit US-Treasuries und Hypothekenanleihen in den Büchern und musste deshalb eine Milliarden-Kapitalerhöhung starten. Laut CNBC ist auch ein Verkauf der Bank möglich. Anleger schauen nun auf Risiken, die nach den steilen Zinserhöhungen von Fed, Europäischer Zentralbank & Co. in anderen Finanzinstituten lauern könnten.