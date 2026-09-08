Ein weiterer Belastungsfaktor für den Aktienmarkt blieb der Krieg ​der USA und Israels mit dem Iran. Nachdem vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen im Jemen saudische ​Energieanlagen angegriffen und in Brand gesetzt hatten, stieg der Ölpreis auf ein Sechs-Wochen-Hoch. Der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus verlangsamte sich, zumal der Iran am Montag mit Vergeltung für etwaige neue US-Angriffe gedroht hatte. ‌Der Konflikt sehe allmählich weniger nach einer vorübergehenden Störung aus, sondern vielmehr nach einem längerfristigen Hintergrundszenario für die Märkte, erklärte Jeff DerGurahian, Chefinvestor bei loanDepot.