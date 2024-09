Börsianer dürften vielen Analysten zufolge auch weiterhin in Technologiewerte investieren. Die Branche profitiert von der Zinswende, weil eine lockerere Geldpolitik die für ihr Wachstum nötigen Investitionen billiger macht. Doch nun rückten im Zuge der im Wall Street-Jargon als Sektor-Rotation bekannten Umschichtungen auch andere Branchen an der Börse in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses.