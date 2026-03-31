Bei der Partners Group scheinen die Herausforderungen etwas grösser.

Das sind wahrscheinlich drei Faktoren. Einerseits ist es das Thema Private Credit, das seit einigen Wochen, vielleicht sogar Monaten belastet. Es ist bislang nicht klar, welche Dimensionen dieses Problem einmal haben wird. Momentan ist das ein kleines loderndes Feuer, das aber jede Woche respektive jeden Monat ein klein wenig grösser wird. Die Private-Equity-Industrie ist andererseits im Software-Segment engagiert, wo die künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell teilweise erodieren lassen könnte oder gar wegfegt im Laufe der Zeit. Das ist eine Sorge, die so schnell nicht verschwinden wird. Insgesamt gehen wir allerdings davon aus, dass die Partners Group hier wahrscheinlich erheblich weniger exponiert ist als andere Firmen. Als dritter Punkt rückt die Breitling-Beteiligung in den Fokus. Das Luxusgütersegment allgemein und die hochpreisigen Luxusuhren sind zurzeit nicht angesagt. Für Partners Group geht es nun darum, diese drei Sorgen aus dem Weg zu räumen.