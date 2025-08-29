Ausblick positiv

«Unsere operative Leistung ist insgesamt in allen Bereichen gestiegen und wir verzeichnen ein breit abgestütztes Wachstum in unseren Kernsegmenten, was sich im Geschäftsertrag widerspiegelt», so der ZKB-Chef. Mit Blick nach vorne erwartet er, dass die geopolitischen Rahmenbedingungen weiterhin volatil und unsicher bleiben. Gleichzeitig stimmte ihn das gute erste Halbjahr zuversichtlich, «wiederum ein sehr ansprechendes Jahresergebnis realisieren zu können.»