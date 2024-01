Der Umsatz des deutschen DocMorris-Konkurrenten Redacre zog in den Monaten Oktober bis Dezember im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 531 Millionen Euro an, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Das ist mehr als von Analysten erwartet. Ein Grund für den grossen Sprung war vor allem der Zukauf Mediservice in der Schweiz. Redcare könnte aber auch schon von der Einführung des E-Rezeptes in Deutschland profitiert haben.