Die Unterschiede sind aber gross. Die Energieversorger arbeiten im Kanton Zürich sehr verschieden. So ist Uster im Zürcher Oberland mit Preissteigerungen beim Gas von 133 Prozent am stärksten betroffen. Der Ort hat auch den höchsten Anteil Gasheizungen im Kanton. Andelfingen im Zürcher Weinland hingegen ist an kein Gasnetz angeschlossen und kann dank eines eigenen Elektrizitätswerks günstige Tarife anbieten. In Andelfingen sind die Strompreise 2022 entgegen allen Trends gesunken.