Der Gesamtmarkt, gemessen am Swiss Market Index (SMI), hält sich nach dem Zollschock mit einem Minus von 1,5 Prozent um 09.30 Uhr in Grenzen. Die Schweizer Börse war am Freitag wegen des 1. August geschlossen. Nimmt man den Schlusskurs vom Donnerstag, haben der deutsche Dax oder der Euro Stoxx 50 Index mehr als 2 Prozent verloren.