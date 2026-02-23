Ausverkauf bei Novo Nordisk

Bei den Einzelwerten stürzten unterdessen nach einem Rückschlag bei einer ​Studie Novo Nordisk-Aktien um bis zu ⁠16,5 Prozent ab. Damit rutschten die Titel des dänischen Pharmariesen auf den niedrigsten Stand seit Juni 2021, dem Zeitpunkt der Einführung des Abnehmmittels Wegovy in ‌den USA. Der als wirksamerer Nachfolger für den Verkaufsschlager Wegovy positionierte Hoffnungsträger CagriSema unterlag in einer direkten Vergleichsstudie dem Konkurrenzmedikament von Eli Lilly. In der Studie konnte Novo Nordisk nicht nachweisen, dass CagriSema mindestens ebenso wirksam ist wie der Wirkstoff Tirzepatid von Eli Lilly. Im Kampf ‌um die Vorherrschaft auf dem rasant wachsenden Markt für Adipositas-Behandlungen war dies ein herber Rückschlag.