Zu den Gewinnern zählten zudem Pharmawerte: So legten die Papiere des Augenheilkonzerns Alcon (+3,5 Prozent) sowie auch jene der Pharmariesen Novartis (+1,1 Prozent) und Roche (+2,8 Prozent) stark zu. Bei Roche kam am Tag vor der Zahlenvorlage der angekündigte Wechsel von Genuss- zu Partizipationsscheinen an der Börse gut an. Zudem hatte die EU grünes Licht für ein Krebsmittel und eine Alzheimer-Diagnose erteilt.