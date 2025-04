Am SLI-Ende liegen die Aktien von Sandoz (-8,0 Prozent). Der Stellenvermittler Adecco taucht um 7,1 Prozent auf 20,32 Franken. Die Adecco-Aktien sackten zeitweise unter 20 Franken ab und damit so tief wie seit fast 30 Jahren mehr. Aber auch die Pharmariesen Novartis (-7,1 Prozent) und Roche (-6,2 Prozent) rauschen ebenfalls in die Tiefe und radieren ihre Gewinne seit fast einem Jahr vollständig aus. Es mehren sich nun die Anzeichen, dass diese Zollausnahme für Pharmaprodukte ein jähes Ende finden könnte. So sagte Trump zuletzt, dass er schon «sehr bald» Abgaben auf im Ausland hergestellte pharmazeutische Produkte ankündigen werde.