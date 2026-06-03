Frédéric Königsegg und Marc Zollinger sollen an der kommenden Generalversammlung vom 1. Juli neu in das Gremium gewählt werden, wobei Königsegg das Präsidium übernehmen soll.
Von den bisherigen vier Verwaltungsräten treten mit dem derzeitigen VR-Präsidenten Markus Wesnitzer sowie Nicolas Gross und David Schärli drei Personen nicht mehr zur Wiederwahl an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Einzig Yves Rossier stellt sich erneut zur Wahl.
Mit den Änderungen wolle die Immobiliengesellschaft effizienter werden und ihre Kenntnis des lokalen Immobilienmarkts stärken, heisst es in der Mitteilung.
Königsegg hat laut der Mitteilung über 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen und Gremien im schweizerischen Immobilienmarkt. Er ist heute bei der Projektentwicklerin Port Real Estate Development. Marc Zollinger ist Gründer der Zürcher Immobilienanlagegesellschaft MZP.
(AWP)