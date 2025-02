Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sieht keinen Spielraum für informelle Gespräche mit UniCredit über eine Übernahme des Frankfurter Geldhauses durch die italienische Grossbank. «Da ist der Zug so ein bisschen abgefahren», sagte Orlopp am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt.