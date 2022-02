Die Aktionärinnen und Aktionäre von Stadler Rail durchleben seit Tagen ein Wechselbad der Gefühle. Wurde die Aktie des Zugbauers in den letzten Tagen für die Produktionsstätte in Weissrussland mit Kursverlusten von mehr als sieben Prozent abgestraft (cash berichtete), wartet das Unternehmen nun mit ziemlich erfreulichen Neuigkeiten auf: Der Verwaltungsgerichtshof in Wien macht den Weg für den mit drei Milliarden Euro dotierten Grossauftrag der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) frei.

Unsicherheitsfaktor fällt weg

Zur Erinnerung: Im Herbst letzten Jahres hatte das österreichische Bundesverwaltungsgericht eine Einsprache des Rivalen Alstom wegen eines Formfehlers gutgeheissen und den Zuschlag an Stadler Rail für nichtig erklärt. Der Verwaltungsgerichtshof kippt dieses Urteil nun zugunsten der Thurgauer.

Beobachter zeigen sich erfreut über diesen Entscheid, fällt damit doch ein nicht ganz unbeträchtlicher Unsicherheitsfaktor weg. Und nichts scheue die Börse bekanntlich mehr als die Ungewissheit. Ausserdem hätte ein Negativentscheid des Verwaltungsgerichtshofs in Wien eine langwierige Neuausschreibung des Auftrags durch die ÖBB zur Folge gehabt. Es sei dies deshalb in wichtiger Sieg und ein guter Tag für Stadler-Rail-Patron Peter Spuhler, wie es weiter heisst.

Aktie hält sich seit Jahresbeginn ziemlich wacker

An der Börse sieht man es ähnlich, gewinnt die Stadler-Rail-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär zur Stunde doch 2,3 Prozent auf einen Mittelkurs von 39,63 Franken.

Am Dienstag fiel der Aktienkurs des Zugbauers zeitweise auf 37,90 Franken und damit unter den seinerzeitigen Ausgabepreis aus dem Börsengang von Mitte April 2019 von 38 Franken. Seit Jahresbeginn errechnet sich ein Minus von rund drei Prozent. Dem steht ein um acht Prozent tieferer Swiss Performance Index (SPI) gegenüber.