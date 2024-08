Der Grosshändler für IT- und Unterhaltungselektronik-Produkte hat seit Anfang August 7 Prozent an Wert verloren. Vor dem Kurssturz präsentierte das Unternehmen enttäuschende Halbjahresergebnisse. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sackten deutlich ab, in der Folge auch der Aktienkurs. Das Innerschweizer Unternehmen begründete diese Rückgänge mit der Kaufzurückhaltung in Deutschland, Polen und den Niederlanden. Dennoch blickt Also optimistisch auf die zweite Jahreshälfte und bestätigte die Ziele für das laufende Jahr.