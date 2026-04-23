Im ersten Quartal sackten die Neuwagenverkäufe in China, dem grössten Automarkt der Welt, ‌um 18 Prozent ab. Eine Erholung ist vorerst nicht in Sicht, die Gewinnmargen sind unter Druck. Der Export bietet nach ‌Einschätzung von Beobachtern Chancen, höhere Renditen zu erwirtschaften als auf dem Heimatmarkt und zudem ​die Auslastung der Fabriken etwas zu verbessern. Wie schwierig die Lage in China ist, schilderte der Volkswagen-China-Chef Ralf Brandstätter im «Handelsblatt»: Europas grösster Autobauer geht nunmehr davon aus, dass der gesamte chinesische Automarkt bis 2030 lediglich auf rund 26 Millionen Fahrzeuge jährlich wächst, von 24 Millionen in diesem Jahr. «Einige Institute liegen sogar darunter», sagte Brandstätter. Seine eigenen Renditeerwartungen hat das Unternehmen gekappt.