Wesentlich ist dann auch die Lebenserwartung. Heute 65‑jährige Männer werden laut offizieller Statistik im Schnitt noch etwas mehr als 20 Jahre leben. Gleichaltrige Frauen haben ab heute durchschnittlich noch 23 Jahre Lebenszeit vor sich. Finanziell anspruchsvoll wird es, wenn jemand deutlich länger lebt, als die Statistik es vermuten lässt. Bisweilen kann ein langes Leben zum finanziellen Risiko werden: Was, wenn das Geld ausgeht, während man noch lebt? Staatliche Hilfe hält einen über Wasser, wofür sich allerdings viele Menschen schämen.