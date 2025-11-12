SoftBank-Chef und Firmengründer Masayoshi Son löst derzeit Beteiligungen auf, um eine Vielzahl von KI-Projekten zu finanzieren – darunter die gemeinsam mit OpenAI und Oracle geplanten Stargate-Rechenzentren. Son führt zudem Gespräche mit Taiwan Semiconductor und anderen über eine Beteiligung an einem 1-Billion-US-Dollar-KI-Fertigungszentrum in Arizona. SoftBank prüfte sogar Anfang dieses Jahres eine Übernahme des US-Chipherstellers Marvell.