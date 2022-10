Zentrales Thema bleibt allerdings die Verwendung des elektronischen Rezepts für Medikamente in Deutschland, das neben der Schweiz der wichtigste Zur-Rose-Markt ist. Bisher seien rund 450'000 E-Rezepte eingelöst worden. Damit habe sich die Anzahl seit dem 1. September mehr als verdoppelt. "Ein Grossteil der Apotheken in Deutschland ist bereits in der Lage, E-Rezepte einzulösen und mit den Krankenversicherern abzurechnen", schrieb Zur Rose anlässlich der Resultatvorstellung.