Experten zufolge hat einerseits der starke Franken Spuren in der Umsatzentwicklung hinterlassen. Andererseits dürfte die Versandapotheke in Deutschland allerdings Marktanteile an die Erzrivalin Shop Apotheke verloren haben. Darauf lassen auch das starke Abschneiden der Niederländer im ersten Quartal schliessen. Man erklärt sich diese Marktanteilsverluste unter anderem mit der deutlich stärkeren Bilanz von Shop Apotheke, welche der Rivalin grosszügigere Marketingausgaben zulässt.