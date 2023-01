Bis um 10.25 Uhr verlieren Zur Rose -2,5 Prozent auf 30,22 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,3 Prozent im Minus. Dabei hatte sich in den letzten Tagen eine deutliche Erholungstendenz abgezeichnet. Bis am Mittwoch hatten die Titel im laufenden Jahr gut 20 Prozent zugelegt. Es könnten als auch Gewinnmittnahmen eine Rolle spielen. Die anfangs 2021 erreichten Kurse bei über 500 Franken wirken aber so oder so längst nur noch wie ein ferner Traum.