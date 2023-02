Auf und Ab an der Börse

Die Aktien von Zur Rose schlossen am Donnerstag den Handel an der Schweizer Börse 16,8 Prozent im Plus auf 39 Franken. Grund dafür war gemäss Händlern die Nachricht, dass es mit der angekündigten flächendeckenden Umsetzung des E-Rezepts in Deutschland - wo Zur Rose unter anderem mit der Tochter Doc Morris stark tätig ist - endlich vorwärtsgehen könnte. Solche Nachrichten haben die Aktien des Konzerns in den letzten Monaten immer wieder bewegt. Im bisherigen Jahresverlauf legten Zur Rose über 30 Prozent zu.