Marketing-Ausgaben gedrosselt

Wegen Verzögerungen bei der Einführung des digitalen Arzt-Rezepts in Deutschland sah sich Zur Rose im vergangenen Jahr gezwungen, die Strategie anzupassen. Plötzlich stand nicht mehr Wachstum an erster Stelle, sondern es galt die Verluste einzudämmen. Das E-Rezept hätte ursprünglich ab 2022 in ganz Deutschland flächendeckend kommen sollen und den Umsatz und die Gewinn von Zur Rose in neue Höhen katapultieren sollen.