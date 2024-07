Ein neues Produkt ist der «Collectible Car Credit». Er macht Sammlungsfahrzeuge belehnbar, etwa wenn bei Scheidungen oder Hauskäufen schnell liquide Mittel benötigt werden. Das CCFO bewerte dann das Auto und fungiere als Custodian, also Aufbewahrer; Imwinkelried hat in seinem Standort Niederwil bei St. Gallen einen «Car Safe» eingebaut, diebstahlsicher und brandgeschützt. Bei Bedarf organisiert er die Bank CIC als Partner; in der Regel kann der Kunde die Hälfte des Fahrzeugwerts in bar erhalten. Bisher hat er vier Autos per Kredit in Gewahrsam, darunter zwei frühere Formel-1-Wagen.