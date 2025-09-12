Die Cash- und Bilanzsituation sei gut, per 30. Juni 2025 resultiere eine hohe SST-Eigenmittelsolvenzquote von 255 Prozent, womit reichlich Überschusskapital vorhanden sei. Auch das Cash-Aufkommen auf Holding-Stufe sei vorteilhaft, sodass gemäss ZKB-Einschätzung weiterhin umfangreiche Dividenden bezahlt werden können. Bei den derzeitigen Schätzungen geht die Kantonalbank von einem jährlichen Dividendenanstieg von zwei Franken aus. Damit bleibe die Rendite hoch bleiben, welche sich derzeit auf 5,2 Prozent beläuft.