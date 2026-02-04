Die Aktie von Zurich Insurance steigt um 1,7 Prozent auf 566,00 Franken. Sie setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort, bleibt aber noch unter dem Zwischenhoch bei 605,60 Franken, das sie Anfang Jahr erreicht hatte - bevor es dann zwischenzeitlich deutlich bergab ging.
An der Londoner Börse geht es derweil mit den Beazley-Titeln mit 8,6 Prozent nach oben auf 1260 britische Pence. Sie rücken damit näher in Richtung des jüngst abgegebenen Preisgebots.
Zurich Insurance hat kurz vor Börsenstart das Angebot für den britischen Spezialversicherer Beazley angehoben. Analysten bewerten den geplanten Ausbau in diesem Bereich grundsätzlich positiv. Zudem war zuletzt spekuliert worden, dass die Preisaufbesserung höher ausfallen könnte.
Denn neu bietet Zurich je Beazley-Aktie 1310 britische Pence in bar, wobei die Beazley-Aktionäre auch noch in den Genuss einer Dividendenzahlung ihres Unternehmens von voraussichtlich 25 Pence je Titel kommen dürften. Damit würde sich der Gesamtwert des Angebots auf 1335 Pence belaufen, wie Zurich am Mittwoch mitteilte.
Auch hat der Verwaltungsrat von Beazley laut der Mitteilung seine bislang ablehnende Haltung zu den Zurich-Avancen abgelegt und in Aussicht gestellt, die jüngste Offerte den Aktionärinnen und Aktionären unter den gegebenen finanziellen Bedingungen womöglich zur Annahme zu empfehlen. Noch ist die Transaktion nicht in trockenen Tüchern. Die Zurich nimmt nun die Arbeiten zur Due Diligence in Angriff.
In den Medien war bereits darüber spekuliert worden, dass die Zurich den Angebotspreis erhöhen dürfte, um die Gunst des Verwaltungsrats und der Aktionäre zu gewinnen. Marktbeobachter gingen gar von einer Aufbesserung der Offerte um bis zu 10 Prozent aus, was eine Erhöhung auf über 1400 Pence je Beazley-Aktie bedeutet hätte. Soweit ist es nun nicht gekommen.
Derweil hatten sich Analysten bereits vor rund zwei Wochen bei der Vorlage des letzten Angebots positiv zu den Plänen der Zurich geäussert. Mit Beazley könne die Zurich in der Spezialversicherung zu einem der weltweit grössten Anbieter aufsteigen. Mit Blick auf die damit verbundenen Wachstumschancen und die in diesem Geschäft attraktiven Margen sei dies für die Zurich «vorteilhaft», hatte ein Analyst kommentiert.
Das Interesse der Zurich an Beazley sei «strategisch sinnvoll», hatte ein anderer Analyst den geplanten Kauf bewertet. Beazley sei etwa mit Blick auf das Cyberversicherungsgeschäft und die Verbindungen mit dem Lloyds-Konzern ein attraktives Übernahmeziel.
(AWP)