In den Medien war bereits darüber spekuliert worden, dass die Zurich den Angebotspreis erhöhen dürfte, um die Gunst des Verwaltungsrats und der Aktionäre zu gewinnen. Marktbeobachter gingen gar von einer Aufbesserung der Offerte um bis zu 10 Prozent aus, was eine Erhöhung auf über 1400 Pence je Beazley-Aktie bedeutet hätte. Soweit ist es nun nicht gekommen.