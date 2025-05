Sie sind untergewichtet in Technologie, Kommunikation und Banken. Warum bei den Banken?

Denken Sie nochmals an die Bandbreite möglicher Szenarien und an die zunehmende Rezessionswahrscheinlichkeit. Wenn man modelliert, was mit Banken in einer Rezession passiert - also wenn notleidende Kredite oder Ausfälle steigen -, will man nicht investiert sein. Aktuell sind Kreditausfälle praktisch nicht vorhanden - so lange schon, dass viele Anleger wahrscheinlich vergessen haben, wie ein echter Ausfallzyklus aussieht. Deshalb ist nicht nur die Bewertung, sondern auch die Dividendenstabilität der Banken riskanter, als viele glauben.