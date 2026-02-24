Die Zurich Insurance übernimmt den australischen Lebensversicherer ClearView Wealth. Der Kaufpreis liege bei 408,3 Millionen australischen Dollar (288 Millionen Dollar), teilte ClearView am Dienstag mit. Den Aktionären biete die australische Tochter der Zurich 65 australische Cents je Aktie in bar. Das sei ein Aufschlag von 21,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs.
Die Anleger reagierten erfreut. Die ClearView-Aktie sprang zeitweise um rund 19 Prozent auf 63,5 australische Cents und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2024. Der Verwaltungsrat von ClearView empfahl die Annahme der Offerte einstimmig, sofern kein besseres Angebot eingehe. Auch der grösste Aktionär Crescent Capital Partners, der 53 Prozent der Anteile hält, unterstütze die Übernahme.
(Reuters)