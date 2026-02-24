Die Anleger reagierten erfreut. Die ClearView-Aktie ​sprang zeitweise um rund ​19 Prozent auf 63,5 australische ​Cents und erreichte damit den höchsten ‌Stand seit Juli 2024. Der Verwaltungsrat von ClearView empfahl die Annahme der Offerte ​einstimmig, ​sofern kein besseres ⁠Angebot eingehe. Auch der ​grösste Aktionär Crescent ⁠Capital Partners, der 53 Prozent der ‌Anteile hält, unterstütze die Übernahme.