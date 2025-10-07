Die Zurich werde ihre Sabadell-Aktien nicht andienen, teilte der Versicherungskonzern am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit Blick auf das BBVA-Angebot mit. Dieses stelle für die Aktionäre im Vergleich zu den Aussichten von Sabadell als eigenständiges Unternehmen keine «attraktive Alternative» dar. Über die ablehnende Haltung der Zurich hat die Nachrichtenagentur «Bloomberg» zuerst berichtet.