Die neuen DSM-Firmenich-Stammaktien werden den Angaben zufolge ab dem (heutigen) 18. April 2023 gehandelt, mit Abrechnung am 20. April. Eine Nachfrist zur Andienung der Aktien dauert noch bis zum 28. April. Die eigentliche Einbringung von Firmenich in das neue Unternehmen soll dann am 8. Mai erfolgen.