Einen wunden Punkt gibt es allerdings. Für Anlegerinnen und Anleger, die in den SMI investieren, nimmt die Bedeutung des Gesundheitssektors als wichtiger Performancetreiber zu. Bally von der Migros Bank betont, dass die im SMI enthaltenen Gesundheitsunternehmen mit unterschiedlichen Treibern alle von der Zahlungsbereitschaft des amerikanischen Gesundheitssystems und der Kaufkraft der US‑Konsumenten abhängen. «Wer die US-Gesundheitspolitik als Risiko sieht, kann dieses nicht über eine Investition in den SMI wegdiversifizieren», so die Schlussfolgerung der Expertin der Migrosbank.