Die Uhrenfirma Breitling, welche mehrheitlich der Partners Group gehört, hat die Schweizer Uhrenmanufaktur Universal Genève gekauft und will die Marke wieder auf Kurs bringen. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Ziel der Übernahme sei es, das Prestige von Universal Genève in der Luxusuhrenwelt wiederherzustellen, teilte Breitling am Dienstag mit. Die im Jahr 1894 gegründete Firma sei einst als Couturier der Uhrmacherei gepriesen worden und für ihre hauseigenen Kaliber und mythischen Modelle bekannt, erklärte Breitling-Chef Georges Kern.