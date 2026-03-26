Die Aktien der Grossbank UBS und des Vermögensverwalters Partners Group waren im Swiss Market Index am Mittwoch mit 3 und 3,2 Prozent die Tagesgewinner. Der SMI selber gewann 1,6 Prozent. Vor allem bei den Titeln des Zuger Privatmarktspezialisten seien millionenschwere Käufe firmeneigener Aktien aus der Chef-Etage gut angekommen, hiess es im Handel.
Die Firmenverantwortlichen steigen dabei auf sehr tiefen Niveaus ein. Denn die Aktien der Partners Group, die vor dem Iran-Krieg schon massiv gefallen waren, wurden während des Golf-Konfliktes auf ein Drei-Jahres-Jahres-Tief gedrückt.
Die Aktie der UBS fiel während des Krieges ebenfalls stark ab und erreichte ein Neun-Monate-Tief. Nach dem Anstieg am Mittwoch notiert sie wieder leicht über der 30-Franken-Marke.
Investoren erwarten nun, dass sich der Anstieg der Aktien am Donnerstag fortsetzt.
(cash)