Eine böse Überraschung für Aktionäre dagegen war dagegen die Dividendenkürzung beim Vermögensverwalter Bellevue. Der Konzerngewinn brach auf 1,9 Millionen Franken ein nach 9,2 Millionen im Jahr 2024. Die Aktionäre sollen entsprechend eine deutlich tiefere Dividende von 0,15 Franken je Aktie erhalten. Im Jahr zuvor waren es 0,70 Franken pro Titel gewesen.