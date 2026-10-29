Anleger beobachten die ​steigenden Kosten für den Ausbau der KI-Infrastruktur ⁠mit Sorge. Sie befürchten massive Abschreibungen, weil die Anlagen Experten zufolge auf absehbare Zeit keine Gewinne abwerfen dürften. Dies spiegelt sich unter anderem in den steigenden Prämien für ‌die Absicherung gegen Zahlungsausfälle der grossen Technologiekonzerne. Die Kurse der sogenannten Credit Default Swaps (CDS) kletterten zuletzt teilweise auf Rekordhochs. Seit Jahresbeginn haben allein die US-Unternehmen Amazon, Alphabet, Meta und Oracle Anleihen im Gesamtvolumen von deutlich mehr als 200 Milliarden Dollar emittiert.