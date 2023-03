Die Volatilität an den Obligationenmärkten nimmt keine Ende. Kletterten die Rendite im letzten Jahr in Rekordtempo auf undenkbare Höhen, so erfolgt nun die Korrektur innert Tagen in schwindelerregendem Tempo. So sind die Rendite für 2-jährige US-Staatsanleihen in den letzten drei Tagen von 5,10 auf 4,16 Prozent um ein knappes Prozent gesunken. Alleine am Montagmorgen betrug der Rückgang 0,5 Prozent, was den stärksten Tagesrückgang seit dem Börsencrash 1987 darstellt.