Alleine am Mittwoch gab die Aktie von Swissquote 14 Prozent nach. Anlass war die Bekanntgabe der Halbjahreszahlen, welche die Investoren auf den falschen Fuss erwischte. Dabei zeigte sich, dass der Aufbau des Kryptogeschäftes bei Swissquote auch seine Schattenseiten hat, wenn bei Cyberdevisen Flaute herrscht.