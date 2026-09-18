Jan Jenisch «eher enttäuschend»

Amrize wird von Jan Jenisch – dem früheren Präsidenten und CEO von Holcim – in Doppelfunktion als Konzernchef und Präsident des Verwaltungsrats geführt. Er hat mit den Ergebnissen und dem Ausblick bislang «eher enttäuscht», sagte Martin Hüsler, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank, zur «Bilanz». Das Unternehmen sei verhaltener unterwegs, als man sich das vor einem Jahr vorgestellt habe. Jenisch liegt laut Hüsler hinter seinem eigenen mittelfristigen Fahrplan zurück.